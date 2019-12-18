В столичных аэропортах было задержано и отменено почти 30 рейсов, сообщает "Яндекс. Расписания".

В Домодедово задержано три рейса и 16 - отменено.

Кроме того, во Внуково задержано девять рейсов.

В свою очередь, в Шереметьево задержан один рейс. Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.

На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.