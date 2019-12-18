https://news.day.az/world/1186435.html В Москве снова задержаны и отменены десятки авиарейсов
В Москве снова задержаны и отменены десятки авиарейсов
В столичных аэропортах было задержано и отменено почти 30 рейсов, сообщает "Яндекс. Расписания".
В Домодедово задержано три рейса и 16 - отменено.
Кроме того, во Внуково задержано девять рейсов.
В свою очередь, в Шереметьево задержан один рейс. Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.
На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.
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