На посетителя московского фитнес-клуба упала штанга весом 150 кг. Видео с места случившегося появилось в соцсетяхl, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мужчина хотел подбросить снаряд, а затем поймать его, но выполнить упражнение ему не удалось. Штанга упала на спортсмена.

От удара мужчина получил травмы ребер. Он был госпитализирован.

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