Бывший замглавы избирательного штаба Дональда Трампа Рик Гейтс был приговорен к 45 дням тюремного заключения, трем годам условно, 300 часам общественных работ и штрафу в размере 20 тысяч долларов, передает Day.Az со ссылкой на dw.com.

Такое решение было вынесено федеральным судьей Эми Джексон во вторник, 17 декабря. Ранее Гейтс признал себя виновным в том, что давал недостоверные показания представителям ФБР и участвовал в заговоре с целью уклонения от уплаты налогов.

Наказание получилось очень мягким, отмечает AFP, так как Гейтсу могли назначить реальный тюремный срок до шести лет. Однако в обвинительном заключении подчеркивается "исключительная поддержка" , которую Гейтс оказал в свое время спецпрокурору Роберту Мюллеру. Он расследовал предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США и связи между предвыборной командой Трампа и Кремлем.

Кроме того, показания Гейтса использовались в других судебных процессах, в том числе против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Манафорт был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за финансовые и банковские махинации. Однако обвинения ему были предъявлены не из-за его работы в штабе Трампа, а в связи с его более ранней деятельностью, связанной, в частности, с лоббистской работой на пророссийских политиков в Украине.