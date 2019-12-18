Где лебеди? - А лебеди ушли.

- А во́роны? - А во́роны - остались.

- Куда ушли? - Куда и журавли.

- Зачем ушли? - Чтоб крылья не достались.

Марина Цветаева

Центральные банки отогнали "черных лебедей"

2019 год оказался весьма позитивным для финансовых рынков - повсеместно росли котировки акций и облигаций, а фондовые индексы обновляли исторические максимумы. Рынки словно не обращали внимания на происходившее вокруг - на замедление роста мировой экономики, сокращение инвестиционной активности в реальном секторе, рекорды глобального долга. Они росли, закрыв глаза на геополитические риски, - торговые войны, конфликты в зоне Персидского залива, протесты в Гонконге, Brexit без сделки вызывали лишь легкую лихорадку, после чего рост возобновлялся.

Как передает Day.Az со ссылкой на vedomosti.ru, еще осенью 2018 г. "группа тридцати" (G30), состоящая из нынешних и бывших руководителей международных финансовых организаций, центральных и частных банков, опубликовала доклад "Управление следующим финансовым кризисом", в котором констатировала его неизбежность. Центральным банкам настойчиво рекомендовалось оттянуть начало коллапса всеми имеющимися способами, чтобы успеть подготовить к нему банки и финансовую систему.

Мировые центральные банки справились с заданием на отлично. Резко и синхронно смягчив денежно-кредитную политику, они сделали все возможное для того, чтобы в 2019 г. риски глобальной рецессии не реализовались. Вливание ликвидности со стороны ФРС США, ЕЦБ, Народного банка Китая, Банка Японии и проч., новые программы количественного смягчения и снижение процентных ставок защитили рынки от экономических проблем и дисбалансов и отогнали "черных лебедей".

Рынки продолжают расти, веря, что денежные стимулы никогда не закончатся. И недавнее решение ФРБ Нью-Йорка предоставить $500 млрд через операции репо поможет фондовым площадкам США, а вместе с ними и остальным хорошо отметить Рождество и Новый год.

Но "вороны" никуда не делись

Пока на рынках продолжается праздник, продолжают накапливаться и проблемы в глобальной экономике. Совокупный долг в мире достиг рекордных $250 трлн, и его накопление остается основным стимулом для экономического роста, расширения мирового потребительского спроса и продолжения ралли на фондовых рынках. Это ограничивает использование иных мер экономического стимулирования - помимо денег центробанков, сверхнизких ставок и кредитной экспансии, - в том числе с помощью бюджетных расходов.

Фондовые индексы удерживаются вблизи максимумов, поскольку мягкая монетарная политика центробанков и низкие ставки побуждают фонды и инвестбанки увеличивать долю акций в портфелях, а компании - заменять долевой капитал на долговой, выкупая за счет дешевых кредитов свои акции с рынка. Но поддерживать такое состояние становится все сложнее. Центробанки израсходовали значительную часть "боеприпасов", при этом любое заметное сокращение монетарного стимулирования или кредитное сжатие создаст проблемы с обслуживанием долга и грозит мировой экономике рецессией, а рынкам - полномасштабным кризисом. Возможные колебания ликвидности, новый переток капитала между США, ЕС и странами Азии или крупные корпоративные дефолты способны мгновенно вызвать эффект домино на фондовом рынке.

Не ушли со сцены и риски торгового и технологического противостояния США с Китаем и другими странами. Торговые войны, пусть и с перемириями, неизбежны, поскольку высокая доля импорта в структуре внутреннего американского потребления ограничивает экономический рост страны и снижает эффективность дорогостоящей фискальной политики. А огромный дефицит торгового баланса США приходится финансировать за счет госдолга, что сдерживает бюджетное стимулирование. Поэтому перед мировой экономикой стоит весьма неприятная дилемма: либо США продолжат бороться с импортом всеми способами - от тарифов до санкций, - что негативно для мировой торговли, производства и сырьевых рынков, либо США столкнутся с риском замедления экономического роста и даже рецессии, что ударит по мировой экономике.

США - не единственная крупная экономика, чье состояние должно беспокоить инвесторов. Замедление роста китайской экономики, проблемы Японии и Германии (в октябре промышленное производство сократилось в годовом выражении на 7,4 и 5,3% соответственно) могут свидетельствовать о классическом кризисе перепроизводства. Товарным рынкам и сырьевым экономикам, к которым относится и Россия, это не сулит ничего хорошего. А риски рецессии в нескольких странах G7 создают не меньшую угрозу мировому финансовому рынку, чем рецессия в США. К существенным потерям и длительному неприятию рисков инвесторами приведет и синхронное обострение проблем развивающихся экономик. Социально-политические кризисы и экономические трудности достаточно распространены во многих развивающихся регионах, куда длительное время перетекал капитал из-за отрицательных или околонулевых ставок в развитых странах.

Еще одним фактором риска является динамика котировок акций. Хотя они оторвались от фундаментально обоснованных уровней (капитализация рынка акций США, например, превышает 40% мирового ВВП), рынок внимательно следит за состоянием бизнеса компаний. И если инвесторы в начале 2020 г. не увидят в годовой отчетности корпораций продолжения роста их бизнеса, акции ждет существенная коррекция вниз.

Но главная опасность для мировой экономики в 2020 г. исходит от политиков. Стартующая кампания по выборам президента США на фоне противостояния республиканцев и демократов - это целый инкубатор "черных лебедей". Рынки негативно реагируют на слова "импичмент", "расследование в отношении...", "санкционные инициативы" и проч., а биржевые роботы дополнительно усиливают эффект.

Новом видом оружия в руках политиков могут стать централизованные финансовые и информационные сети. Система корреспондентских счетов банков, доступ к источникам финансовой ликвидности, системы платежей (SWIFT) и интернет-торговли (Alibaba и Amazon), станции трансконтинентальных кабелей, интернет-биржи и центры обработки данных позволяют государствам, в чьей юрисдикции находится этот арсенал, использовать его для принуждения других стран. Если торговые войны не дадут необходимого эффекта, то для продвижения своей политики крупные державы вполне могут воспользоваться блокировкой отдельных сегментов асимметричных глобальных финансово-информационных сетей. И это является новой и пока еще плохо изученной угрозой для мировой экономики.

Если реализуются одновременно две или несколько из перечисленных угроз, то глобального кризиса не избежать. У центральных банков не хватит ресурсов для одновременной поддержки экономик и масштабной монетизации растущего долга.

"Журавли" и "синицы"

Большинство проблем мировой экономики не имеют решений, но это не означает, что проблемами и процессами нельзя управлять. Возможности инвесторов заработать в 2020 г. будут зависеть от того, насколько точно они оценивают способности правительств, монетарных властей и корпораций управлять накопившимися проблемами и использовать новые технологии. Инвесторам важно понимать, что, несмотря на торговые войны, мировая экономика растет, хотя и замедляется, и пока риски рецессии крайне малы. Но это означает, что центральные банки в целом справились с задачей и вряд ли продолжат снижать процентные ставки. Поэтому не стоит ожидать роста в сегменте облигаций с длинными сроками до погашения. Необходимо сократить риски длинных бумаг и обратить внимание на более короткие облигации с положительными реальными ставками. К таким облигациям относятся и российские ОФЗ, которые продолжат привлекать российских и иностранных инвесторов.

Наиболее доходными могут оказаться инвестиции в акции, дающие высокую дивидендную доходность. На российском рынке это акции компаний металлургического, горнодобывающего и нефтегазового секторов. Доходы также принесут секторы, защищенные государственными программами и бюджетами.

Несмотря на то что искусственный интеллект начинает приобретать черты очередного хайпа, эти технологии способны повышать эффективность бизнеса и производительность труда. Поэтому имеет смысл обращать внимание на акции компаний, сфокусированных на разработке искусственного интеллекта, а также промышленные компании, активно внедряющие такие технологии.

Глобальные "акции роста", такие, как Amazon, Apple, Google, Facebook, Netflix и проч., в 2020 г. будут зависеть от колебаний долларовой ликвидности и американского рынка репо, а также от возможностей расширять бизнес - они же в современных реалиях очень нестабильны.

Продление сделки ОПЕК+ сохраняет перспективы роста компаний, занимающихся традиционной нефтедобычей. А борьба за сокращение выбросов парниковых газов, ставшая новым политическим мейнстримом, делает перспективными вложения в акции энергокомпаний, а также компаний, связанных с добычей и транспортировкой природного газа, который будет заменять уголь в энергобалансе.

И не стоит забывать про хеджирование. Рынок производных финансовых инструментов позволяет застраховаться от части рисков и получить прибыль, но требует очень тщательного и профессионального подхода, потому что ошибок никому не прощает.