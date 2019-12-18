Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2", передает Day.Az со ссылкой на "Российскую газету".

Вашингтон осознает невозможность помешать завершению строительства.

Между тем американские власти намерены противодействовать реализации других российских проектов в энергетической сфере.

Напомним, палата представителей конгресса США одобрила проект военного бюджета на 2020 финансовый год, в котором есть пункт о применении санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Как заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, проект уже не остановить.

Ранее компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода "Северный поток-2", попросила разрешения на прокладку труб в зимние и весенние месяцы 2020 года у управления судоходства и гидрографии Германии для того чтобы быстрее закончить стройку.