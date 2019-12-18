https://news.day.az/world/1186513.html В Китае обвалилась шахта, много погибших
В Китае обвалилась шахта, много погибших
Число погибших в результате обвала на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая увеличилось до 16. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее поступала информация о 14 погибших и еще двух рабочих, оказавшихся под завалами.
По данным агентства, поисково-спасательные работы завершены. Власти проводят расследование причин происшествия.
Авария на шахте в уезде Аньлун произошла 17 декабря. В момент ЧП под землей находились 23 человека, семерых из них удалось спасти.
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