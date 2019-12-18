https://news.day.az/world/1186529.html Крупный пожар произошел в Манчестере - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в Манчестере - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в Манчестере. Огонь охватил двухэтажное здание, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает Mirror, пожар произошел в промышленной зоне на Брэдстон-Роуд, неподалеку от торгового центра.
Информации о пострадавших нет.
На месте работают восемь пожарных машин и две воздушные платформы. Спасателям удалось остановить распространения огня не соседние здания.
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