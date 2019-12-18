Два человека получили ранения в результате конфликта на границе Кыргызыстана и Таджикистана, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Кыргызыстана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В среду утром погранслужба Киргизии сообщила, что на границе с Таджикистаном произошел конфликт с участием 200 человек, жители приграничных районов двух стран забросали друг друга камнями. После недолгого затишья конфликт возобновился.

"Получил ранение военнослужащий внутренних войск МВД КР", - заявили в погранслужбе.

По данным местных жителей, еще одно ранение получил депутат местного сельсовета.

"Переговоры между официальными лицами двух стран были приостановлены. В настоящее время каждая из сторон проводит разъяснительную работу среди населения приграничных районов двух государств", - подчеркнули в погранслужбе.

Кыргызско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Последний инцидент на границе с применением оружия произошел в середине сентября из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Кыргызыстана утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области. В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях и том, что она якобы открыла огонь в направлении невооруженных граждан кишлака Бахор, "в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения"