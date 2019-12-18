4 декабря житель района Сай-Ван (округ Сентрал-энд-Вестерн, остров Гонконг, КНР), проезжая на автомобиле по улице Тай-Ку-Шинг-роуд, вынужден был сделать экстренную остановку, чтобы не сбить ребёнка, выпавшего из задних дверей школьного микроавтобуса, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации СМИ, мальчик случайно зацепился ремнём от рюкзака за ручку блокировки дверей и на повороте вывалился из автобуса на проезжую часть.

Ребёнку повезло и он, отделавшись незначительными ссадинами, не угодил под колёсам ехавшего сзади автомобиля.

Школьник, схватив свой ранец, решил не подбирать бутылку с водой, а устремился догонять автобус с одноклассниками.

Полицейские, изучив запись, сделанную видеорегистратором, приступили к изучению обстоятельств инцидента.



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