В США прошел первый полет на беспилотном вертолете - ВИДЕО
В Соединенных Штатах состоялся первый полет вертолета Robinson R-44 под полным контролем бортовой электроники, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Компания Skyryse провела первый полет вертолета с автопилотом. Беспилотный летательный аппарат уже одобрен федеральным управлением гражданской авиации США, пишет Tech Crunch.
Автопилот протестировали на борту Robinson R-44.
Система включает в себя множество датчиков, которые в режиме онлайн собирают все данные о полете. Также система оценивает информацию с наземных датчиков, которые Skyryse называет "умными вертолетными площадками".
Наземные датчики информируют беспилотник о скорости и направлении ветра, а также передают данные о птицах или о других дронах.
В компании Skyryse не исключают, что их система может стать первой версией городского транспорта будущего.
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