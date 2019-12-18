Прицеп с новыми Mustang Shelby GT500 попал в ДТП - ВИДЕО
В США на шоссе I-75 в Детройте перевернулся прицеп, который перевозил два новых спортивных автомобиля Mustang Shelby GT500, пишет Car and Driver, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Судя по наклейкам на спорткарах, их везли клиентам. Отмечается, что каждая модель стоит не менее 74 тысяч долларов. А у авто салатового цвета Grabber Lime имеется карбоновое антикрыло. За такую опцию заказчик заплатил еще 18,5 тысяч долларов.
ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили незначительные повреждения.
Mustang Shelby GT500 - самая мощная серийная модель Ford, имеющая мотор V8 объемом 5,2 литра мощностью более 700 лошадиных сил. С нуля до 97 км/ч авто разгоняется за три секунды.
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