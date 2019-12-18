Как отметили в Елисейском дворце, глава государства надеется, что в период Рождества наступит "перемирие" и прекращение забастовки. Вместе с тем ряд представителей профсоюзов заявлял, что если правительство не откажется от реформы, то они не готовы остановить забастовку.

Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки на протяжении почти двух недель по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.

Одиннадцатого декабря премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.