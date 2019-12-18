Гражданские молодежные движения проводили акции протеста в Тбилиси и в других крупных городах Грузии до поздней ночи. Причиной стала гибель 15-летнего подростка, которого не удалось спасти после падения 12 декабря с девятого этажа, передает Day.Az со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

В настоящее время протест продолжается у здания МВД в районе Ортачала в Тбилиси.

Лука Сирадзе погиб накануне в реанимации спустя некоторое время после операции, которую провели совместно грузинские и израильские врачи. Инциденту предшествовал допрос мальчика в полиции. По версии следствия, именно он ночью пробрался в свою бывшую школу "Зеленую школу" и оставил надписи в учительской и других кабинетах "Мать ее, эту жизнь".

Как заявили родные подростка, на него оказывалось давление в целях получения признательных показаний. На допросе присутствовала его мать.

Акции протеста минувшей ночью прошли в Тбилиси, Гори, Зугдиди, Батуми и Кутаиси. В некоторых случаях акции сопровождались стычками с полицией, которая не позволяли митингующим делать надписи на зданиях госучреждений и на прилегающей территории. Молодежь все же добилась своего. Надпись "Мать ее, эту жизнь" теперь можно встретить в разных частях городов.

Информация о гибели подростка буквально взорвала соцсети. Многие грузинские пользователи Facebook начали использовать вышеуказанную надпись в качестве своих аватаров и писать посты с требованием наказать всех виновных в случившемся. Уголовное дело, как известно, возбуждено по статье "доведение до самоубийства".

Накануне Генеральная инспекция Службы Госинспектора задержала следователя Марианну Чолоян по обвинению в принуждении подростка к даче показаний. Во время задержания ей стало плохо и из здания Службы госинспекции ее отвезли в больницу. В случае подтверждения вины ей грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В Сети появилась информация о том, что недавно у мальчика умер отец и его семья больше не могла платить за частную школу, поэтому в сентябре его и перевели в государственную школу №100. Высказываются версии о том, что это могло стать причиной стресса подростка.

Надписи, сделанные на стенах "Зеленой школы", указывают на отчаяние человека, заявила ранее руководитель международного центра психореабилитации жертв "Эмпатия" Мариам Джишкариани. После инцидента психологи этого центра работают со школьниками и администрацией, в том числе школы №100.

"Система вновь существует, и она репрессивная. Наше требование - чтобы на вопросы были даны ответы. Также эту ответственность однозначно должен разделить и министр (внутренних дел - ред.)", - заявила член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе на акции у МВД.

Реакция властей

"Гибель 15-летнего ребенка - это еще одна трагедия для нашего общества. Соболезную семье и родным. В эти тяжелые минуты пусть Господь даст вам силы. Мы должны поменять многое и сделать так, чтобы избежать таких трагедий", - отметила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В свою очередь, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о сложностях подросткового периода.

"Наши соболезнования и боль, конечно, не вернут Луку. Просто я хочу, чтобы мы все вспомнили, какими мы были в возрасте 15 лет. Все прошли этот возраст и, наверное, мы можем вспомнить, сколько энергии, эмоций было в каждом из нас, какой сложной нам казалась жизнь и каждое событие, которое происходило вокруг нас, было большим вызовом, можно сказать, борьбой", - заявил Каладзе до начала заседания мэрии.

По его словам, Лука был таким же мальчиком в переломном возрасте, который "почему-то столкнулся с отчуждением, равнодушием, непрофессионализмом".

Комментарий сделало и МВД Грузии.

"В первую очередь, выражаем глубокую скорбь в связи с трагической гибелью 15-летнего подростка и приносим соболезнования его семье. Министерство внутренних дел вновь активно продолжает сотрудничать с аппаратом государственного инспектора и заинтересовано в том, чтобы установить объективную истину касательно всех лиц, которые имеют отношение к этому делу", - сказано в заявлении на сайте МВД.

До того, как задержать Чолоян, Генеральная инспекция опросила более 90 свидетелей, в том числе сотрудников школы, подростков и их родителей, и изъяла записи с компьютеров, телефонов и видеокамер.

"Эта служба впервые расследует такое важное дело и это для них вызов. Они должны показать, что общество максимально будет доверять следствию", - заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

По ее словам, Служба государственного инспектора заработала несколько недель назад.

"В первую очередь, мы должны сделать все, чтобы в связи с трагедией не осталось вопросительных знаков. Проведенное независимым следственным органом расследование не должно оставить ни одного вопроса в связи со случившимся фактом. Поэтому, поручаю министерству как внутренних дел, так и образования полноценно сотрудничать с расследованием, которое обязательно будет открытым и прозрачным", - говорится в заявлении премьер-министра Георгия Гахария.