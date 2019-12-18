В Палате представителей Конгресса США началось заседание, на котором планируется вынести импичмент президенту Дональду Трампу, обвиняемому в превышении должностных полномочий и препятствовании работе парламента.

Как передает Day.Az со ссылкой на NewsRu, об этом сообщает в среду, 18 декабря, сайт телеканала ABC News.

Для утверждения импичмента в нижней палате американского парламента требуется простое большинство голосов. Ожидается, что против Трампа проголосует весь состав демократического большинства за исключением считанных депутатов.

Из числа республиканцев, составляющих меньшинство в этой законодательной структуре, пока что не выразил намерения поддержать импичмент однопартийцу.

В течение первого часа заседания будут обсуждаться процедурные вопросы, а на дебаты отведено шесть часов, в ходе которых демократы и республиканцы получат равное время. Само голосование состоится вероятнее всего, вечером этого дня.

После вынесения импичмента Трампу в Палате представителей обсуждение вопроса будет передано членам Сената, которому предстоит провести судебный процесс над президентом. Если две трети сенаторов проголосуют за импичмент, Трампа лишится власти. Напомним, что республиканцы, имеющие большинство голосов в верхней палате американского парламента, против президента голосовать не намерены.

Ранее в этом месяце юридический комитет Палаты представителей Конгресса США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа - основную составляющую процесса импичмента. Первая статья, озвученная главой комитета Джерри Надлером, инкриминирует президенту злоупотребление властью, а вторая обвиняет его в препятствовании деятельности парламента.