Два поезда в среду столкнулись и сошли с рельсов на вокзале в румынском городе Плоешти, пострадали пять человек, сообщает пресс-служба Инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Железнодорожный инцидент произошел в Плоешти, два поезда столкнулись. По предварительным данным, пять человек пострадали", - говорится в сообщении инспектората. По данным спасателей, товарный поезд не отреагировал на сигнал остановки и столкнулся с пассажирским поездом, курсирующим между городами Плоешти - Бухарест, в результате чего оба состава сошли с рельсов. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, движение на участке железной дороги в окрестностях Плоешти временно заблокировано.