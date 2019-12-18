https://news.day.az/world/1186745.html Ту-22М заметили в Иране
Ту-22М заметили в Иране
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М заметили в Иране, сообщает DEBKAfile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Издание, ссылаясь на заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности, представителя Высшего руководителя Ирана контр-адмирала Али Шамхани, пишет, что несколько российских самолетов недавно пролетели над территорией страны, "не проводя операции по заправке".
Согласно DEBKAfile, бомбардировщики направлялись в Сирию.
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