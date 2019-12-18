Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил в среду крупный пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России. Об этом сообщил ТАСС директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуан Пэхон, передает Day.Az.

"Да, комитет принял этот законопроект 20 минут назад", - отметил он. Изначально сенаторы должны были рассмотреть и проголосовать за данную инициативу на прошлой неделе. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.