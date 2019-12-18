https://news.day.az/world/1186761.html В Турции один из пассажиров пригрозил взорвать самолет - ВИДЕО
В Турции один из пассажиров пригрозил взорвать самолет - ВИДЕО
В Турции полиция задержала пассажирку самолета, устроившую хаос на борту и заявившую о том, что она является членом террористической организации FETÖ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, произошедшее попало на видео, запись опубликовало Yeni Şafak.
На кадрах ролика видно, как женщина громко обращается к окружающим.
Инцидент произошел в среду, 18 декабря, на борту воздушного судна, направлявшегося из Стамбула на Кипр. Как уточняет издание, пассажирка угрожала взорвать лайнер.
Сотрудники правоохранительных органов обыскали дебоширку, однако не обнаружили у нее ничего подозрительного.
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