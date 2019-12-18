https://news.day.az/world/1186764.html Эвакуация в ТЦ в Москве - люди бегут из здания
Эвакуация в ТЦ в Москве - люди бегут из здания
Посетителей торгового центра "Цветной" в Москве эвакуируют из-за угрозы минирования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"К сожалению, администрация торгового центра просит посетителей покинуть [его] из-за поступивших в полицию сообщений об угрозе нахождения в здании бомбы", - сказал сотрудник торгового центра.
В здании работают кинологи.
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