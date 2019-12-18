Посетителей торгового центра "Цветной" в Москве эвакуируют из-за угрозы минирования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, администрация торгового центра просит посетителей покинуть [его] из-за поступивших в полицию сообщений об угрозе нахождения в здании бомбы", - сказал сотрудник торгового центра.

В здании работают кинологи.