Компания Timaero Ireland Ltd подала в суде в Чикаго иск к компании Boeing на сумму $185 млн с целью расторгнуть контакт на поставки 22 самолетов Boeing 737 MAX.

Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, отметившая, что Timaero со штаб-квартирой в Дублине, занимающаяся лизингом, является дочерним предприятием российской VEB Leasing, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, соглашение с Boeing было заключено в 2014 году, первые два самолета были поставлены в декабре прошлого года, а в нынешнем году компания должна была получить еще два самолета, однако после двух катастроф самолетов этого типа был введен мораторий на их эксплуатацию.

"Контракт на поставку самолетов Boeing 737 MAX, который был заключен между Timaero и Boeing, сейчас либо не стоит ничего, либо его стоимость резко уменьшилась", - привела газета выдержку из обращения Timaero.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф.