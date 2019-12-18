https://news.day.az/world/1186774.html Погода в Москве побила рекорд 133-летней давности
Погода в Москве побила рекорд 133-летней давности
Рекорд тепла 133-летней давности побит в Москве, температура воздуха поднялась до плюс 5,4 градуса, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает Day.Az.
"В Москве побит рекорд 133-летней давности. На базовой метеостанции ВДНХ побит рекорд далекого 1886 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 5,3 градуса. Сегодня, в 20.00, столбики термометров поднялись до плюс 5,4 градуса", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что это новый рекорд максимальной температуры воздуха для 18 декабря за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений.
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