Рекорд тепла 133-летней давности побит в Москве, температура воздуха поднялась до плюс 5,4 градуса, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает Day.Az.

"В Москве побит рекорд 133-летней давности. На базовой метеостанции ВДНХ побит рекорд далекого 1886 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 5,3 градуса. Сегодня, в 20.00, столбики термометров поднялись до плюс 5,4 градуса", - сообщил Тишковец.

Синоптик отметил, что это новый рекорд максимальной температуры воздуха для 18 декабря за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений.