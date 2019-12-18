То, что президент США Дональд Трамп нарушил американскую конституцию, - установленный факт. Такое заявление сделала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на парламентских дебатах по вопросу импичмента американского лидера.

Трансляцию дебатов и голосования ведет на YouTube телеканал FOX, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"То, что мы обсуждаем сегодня, - это установленный факт того, что президент нарушил конституцию", - сказала Пелоси. Она заявила, что Трамп представляет угрозу национальной безопасности американского государства и что у законодателей не было иного выбора, кроме как выступить за его отстранение от власти из-за его преступлений.

5 декабря глава юридического комитета, ведущего дело об импичменте, Джеральд Надлер заявил, что для отстранения главы США достаточно оснований. По его словам, Трамп виновен в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября.