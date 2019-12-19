https://news.day.az/world/1186782.html Глава Пентагона прокомментировал сокращение военного присутствия США в Афганистане
Глава Пентагона прокомментировал сокращение военного присутствия США в Афганистане
Пентагон пока не делает никаких объявлений о сокращении военного присутствия США в Афганистане.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер, выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео, а также министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом и министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром.
"Мне нечего объявить по поводу Афганистана", - сказал он. "Когда решение будет принято, и если оно будет принято, мы быстро оповестим об этом СМИ в надлежащее время и в надлежащем месте", - уточнил Эспер.
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