Столкновения между каталонскими радикалами и полицией прошли в Барселоне во время проведения футбольного матча между мадридским "Реалом" и "Барселоной" на стадионе "Камп Ноу".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, радикалы строили на улицах около стадиона баррикады из мусорных контейнеров и дорожных знаков, забрасывали полицию разными предметами, в том числе банками и бутылками, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал La Otra. Полиция ответила дубинками и резиновыми пулями. По данным телеканала La Sexta, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Ранее несколько тысяч человек собрались на акцию протеста около стадиона "Камп Ноу" в Барселоне по призыву радикального движения "Демократическое цунами", отстаивающее независимость Каталонии.

Сепаратисты решили использовать матч между двумя самыми известными испанскими командами, который транслируется во многих странах мира, чтобы обратить внимание международного сообщества на "каталонскую проблему".

К охране порядка привлечены более 3 тысяч сотрудников правопорядка.

Матч между "Реалом" и "Барселоной" должен был состояться еще 26 октября, но был отложен из-за массовых беспорядков, проходивших в каталонской столице.

Игра началась в 20.00 по местному времени (23.00 баку).

Перед началом матча болельщики "Барселоны" продемонстрировали на трибунах плакаты "Испания, сядь и поговори" и "Свобода", написанные на английском языке. Болельщики скандировали "Независимость" и "Свобода политзаключенным". "Политзаключенными" сторонники независимости считают каталонских политиков, приговоренных Верховный судом к различным срокам - до 13 лет заключения - за причастность к проведению незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года.