Около сотни боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Атаки проводили боевики вооруженных группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, "Хуррас Ад-Дин" и "Сирийская национальная армия", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Нападение велось с двух точек: в районе населенного пункта Тамана в наступление при поддержке двух танков и БТР перешли около 40 человек. При этом еще до 60 членов незаконных вооруженных формирований, проделав проход в минном заграждении, попытались овладеть высотой севернее населенного пункта Зайтуна провинции Идлиб.

Сирийская армия отбила все атаки, уничтожив один танк и один бронетранспортер террористов.

Позднее около 200 боевиков при поддержке десяти автомобилей повышенной проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением атаковали позиции вооруженных сил в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб. При отражении нападения уничтожены три боевика, 12 сирийских военных получили ранения.