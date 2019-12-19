Суд центрального округа Сеула вынес приговор Ли Сан-Хуну (Lee Sang-hoon) - нынешнему председателю совета директоров Samsung Electronics. Его приговорили к 18 месяцам за решеткой.

Судебные тяжбы начались еще в 2013 году, когда глава Партии справедливости Сим Сан Чжон опубликовала документ с подробным описанием кадровой политики компании - точнее, тактики топ-менеджеров по противодействию работе профсоюзов, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

В то время (да и сейчас) Ли Сан Хун занимал пост финансового директора Samsung. И его обвинили в том, что на протяжении нескольких лет он саботировал работу профсоюзов, в том числе и "грязными" методами.

Как оказалось, компания собирала личные данные лидеров профсоюзных движений для того, что иметь рычаги влияния и оказывать на них давление. В том числе, это информация об их семейном положении, личных финансах и психическом состоянии.

Ли Сан-Хун свою вину не признал и заявил, что не знал о "нечестной игре" своих подопечных.

В результате руководителя Samsung приговорили к 18 годам заключения. Наверняка, юристы будут подавать апелляцию, поэтому пока говорить о точке в этом деле рано.

Тем не менее, если Ли Сан-Хун сядет, Samsung лишится ценного кадра, ведь с 2017 года он занимает должность председателя совета директоров.

Кстати, всего по этому делу проходят 32 сотрудника. 26 признаны виновными.