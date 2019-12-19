Китай обнародовал первую часть второго списка товаров из США, которые не будут облагаться дополнительными пошлинами. Как говорится в опубликованном в четверг заявлении Комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР, эта мера вступит в силу 26 декабря и будет действовать один год, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С одобрения Государственного совета комитет по тарифам и сборам завершил рассмотрение первой партии второго списка товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении американских товаров. Она [первая часть второго списка] вступит в силу 26 декабря 2019 года и будет действовать до 25 декабря 2020 года", - указывается в документе.