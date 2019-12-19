Продажи алмазов De Beers - одного из алмазных гигантов на мировом рынке - в текущем году обрушились на 1,4 миллиарда долларов. Как сообщает Bloomberg, в ходе последнего цикла продаж, который завершился 17 декабря, компания продала клиентам алмазы на 425 миллионов долларов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 544 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В этом году рынок испытывает трудности из-за переизбытка необработанных камней и общего падения цен. Также из-за снизившегося спроса на ювелирные украшения цена карата алмаза за девять месяцев 2019-го упала на 20 процентов - до 128 долларов. Как следствие, ограночный бизнес в Индии стал менее рентабельным, а это создало для компаний сложности с точки зрения привлечения финансирования. По прогнозам экспертов, показатели "Алросы" и De Beers упадут на 25 и 31 процент соответственно по итогам года.

Чтобы исправить ситуацию, компания пошла на уступки покупателям, снизив цены и вложившись в рекламу для стимуляции продаж, но ожидаемого успеха это не принесло. Из-за падения продаж De Beers пришлось увеличить долю разрешенных отказов по покупке мелкоразмерных алмазов и разрешить клиентам откладывать уже согласованные сделки. Клиенты концерна воспользовались ситуацией, что повлекло за собой очередное обрушение продаж.