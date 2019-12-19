При столкновениях между полицией и радикальными сторонниками независимости Каталонии у стадиона "Камп Ноу" в испанской Барселоне 18 декабря, пострадали уже не менее шестидесяти человек. Об этом 19 декабря сообщает газета El Periódico, передает Day.Az со ссылкой на regnum.ru.

По информации издания, 13 человек из числа пострадавших нуждаются в госпитализации. Также известно о девяти задержанных полицией.

В ходе столкновений между радикалами и сотрудниками правопорядка, вспыхнувших рядом с футбольным стадионом "Камп Ноу" в городе Барселона в Испании, пострадали не менее сорока шести человек.

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