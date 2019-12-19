https://news.day.az/world/1186900.html Левая резьба: кустарный Cybertruck Маска сняли в Москве - ВИДЕО
Левая резьба: кустарный Cybertruck Маска сняли в Москве - ВИДЕО
Жители Москвы удивились, увидев на улицах российской столицы Cybertruck Илона Маска - "низкополигональный" пикап, который быстро разошелся на мемы и вызвал фурор в мире, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Официальные продажи киберпикапа пока не стартовали, поэтому люди пытаются воссоздать популярный автомобиль своими способами.
В сообществе "ДТП и ЧП" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором засветилось кустарное подобие детища Маска.
Странный обвес позволил замаскировать машину и сделал ее похожей на Cybertruck.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре