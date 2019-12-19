Жители Москвы удивились, увидев на улицах российской столицы Cybertruck Илона Маска - "низкополигональный" пикап, который быстро разошелся на мемы и вызвал фурор в мире, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Официальные продажи киберпикапа пока не стартовали, поэтому люди пытаются воссоздать популярный автомобиль своими способами.

В сообществе "ДТП и ЧП" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором засветилось кустарное подобие детища Маска.

Странный обвес позволил замаскировать машину и сделал ее похожей на Cybertruck.

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