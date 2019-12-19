Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен официально запросила Лондон наделить Эдинбург законным правом на проведение референдума о независимости региона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сегодня призываем правительство Великобритании обсудить [этот вопрос] и согласиться на передачу полномочий, которые сделают несомненным право парламента Шотландии издать закон о проведении референдума о независимости", - сказала она.