https://news.day.az/world/1186962.html Власти Шотландии просят наделить Эдинбург правом провести референдум о независимости
Власти Шотландии просят наделить Эдинбург правом провести референдум о независимости
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен официально запросила Лондон наделить Эдинбург законным правом на проведение референдума о независимости региона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы сегодня призываем правительство Великобритании обсудить [этот вопрос] и согласиться на передачу полномочий, которые сделают несомненным право парламента Шотландии издать закон о проведении референдума о независимости", - сказала она.
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