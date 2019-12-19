Пользователи соцсетей активно обсуждают трогательное видео. Кадры, на которых запечатлено воссоединение мальчика с пропавшей собакой, уже нарекли рождественским чудом, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Мама Картера - Эйприл - рассказала, что щенок по кличке Пайпер была подарком для мальчика на его 12-летие. Картер души не чает в своей питомице. Когда две недели назад Пайпер отпустили на самовыгул и она не вернулась, мальчик не находил себе места от горя.

По словам женщины, с каждым днем надежда когда-нибудь снова увидеть любимого мопса становилась все меньше, пока не исчезла совсем. Именно тогда ей позвонили из приюта для животных и сообщили, что к ним поступила собака, очень похожая на Пайпер.

Эйприл решила ничего не говорить сыну и встретить его со школы уже вместе с найденной любимицей. На видео, которым она поделилась в сети, запечатлена первая встреча Картера и Пайпер после долгой разлуки.

Увидев в окне автомобиля своего щенка, мальчик замер на месте как вкопанный, а затем стремительно приблизился к машине. В салоне Картер подхватил собаку на руки и прижался к ней всем телом. Мальчик не смог сдержать слез счастья, а его щенок все время пытался лизнуть любимого хозяина в лицо и неустанно вилял хвостом. По признанию посмотревших видео пользователей, их эта сцена тоже тронула до глубины души.

"Моя собака сейчас спит рядом со мной. Если она проснется и попытается лизнуть меня в лицо, то будет слизывать слезы."

"Не могу перестать плакать. Самые замечательные чувства!"

"Это истинная любовь! Слава Богу, Пайпер дома!" - наперебой пишут юзеры в социальных сетях.

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