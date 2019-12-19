Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что считает, что президентство главы США Дональда Трампа не заканчивается, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Путин назвал надуманными обвинения, по которым в США Трампу хотят объявить импичмент. Это является продолжением внутриполитической борьбы, сказал глава государства.

"Россия заинтересована в улучшении отношений с США и будет к этому вести дело вне зависимости от того, кто находится там у власти", - сказал Путин.