Итальянские правоохранительные органы осуществили новую серию арестов лиц, связанных с мафиозной организации "Ндрангета", одного из боссов которой задержали в Калабрии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На этот раз 19 декабря карабинеры провели на рассвете на юге страны спецоперацию, в ходе которой были арестованы 334 человека за связи с мафией - политики, адвокаты, бухгалтеры и государственные чиновники. Об этом сообщает агентство ANSA.

Среди них оказался также адвокат и бывший депутат от партии экс-президента Берлускони "Вперед, Италия" Джанкарло Питтелли.

Всего правоохранители сообщили об обвинении 416 подозреваемым - это и убийства, и вымогательство, ростовщичество, махинации с регистрацией собственности, отмывание денег и прочие преступления, связанные с мафиозной деятельностью.

Помимо заключения подозреваемых, карабинеры также арестовали их имущества на сумму около 15 млн евро.

Стоит отметить, что аресты членов "Ндрангеты" проходят не только в пределах Италии, но и за границей: в июле канадская полиция задержала девятерых членов мафиозной группировки и арестовала их имущества на 27 млн. долларов.