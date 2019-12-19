Шестилетняя девочка и ее четырехлетний брат из пригорода Детройта, штат Мичиган, США, без ведома матери купили игрушек на 700 долларов при помощи умной колонки. Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Их мать Вероника Эстелл (Veronica Estell) была шокирована, когда курьер доставил по ее адресу коробки с игрушками, куклами "Барби" и упаковку с 48 батарейками.

Эстелл предположила, что игрушки прислал неизвестный щедрый даритель, но когда зашла домой, услышала, как ее дочь Арисса (Aryssa) сказала своему брату Кэму (Cam): "Приехали наши подарки, которые мы заказывали у Алексы!".

Мать начала расспрашивать детей и выяснила, что они заказали игрушки при помощи умной колонки, к которой была привязана ее кредитная карта. При этом Эстелл уже купила им подарки, в том числе домик для "Барби", на который потратила 200 долларов.

Эстелл уведомила о случившемся Amazon, и магазин отменил второй заказ, который успели сделать дети. Деньги за покупки вернули, но игрушки разрешили оставить детям, чтобы их не расстраивать.

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