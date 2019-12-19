Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Политик подтвердил агентству городских новостей "Москва", что у него возникли проблемы со здоровьем.

"Мое здоровье требует нахождения в больнице", - сказал Горбачев. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, врачи обещают ему скорую выписку.

"Горбачев-фонд" не комментирует медицинскую информацию о состоянии здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы фонда Павел Палажченко. "Ничего не могу сказать. Такую информацию мы не комментируем, это информация медицинская, мы не уполномочены эти вещи комментировать", - сказал Палажченко.

Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР, последним генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем президиума Верховного Совета СССР.