Евросоюз продлил еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года. Об этом говорится в четверг в сообщении Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что ограничительные меры продлены в связи с тем, что минские соглашения не выполнены полностью. "Учитывая то, что минские соглашения в полной мере не выполнены, Евросовет [ранее] единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России", - указывается в документе.

Политическое решение о продлении санкций было принято лидерами стран ЕС на саммите 12 декабря, после того как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон кратко проинформировали остальных глав государств и правительств о ходе реализации минских соглашений по урегулированию на Украине в свете состоявшейся 9 декабря в Париже встречи в "нормандском формате".