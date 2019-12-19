20:38

Неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, он нейтрализован, его личность устанавливается. Об этом журналистам сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован", - сообщили журналистам в ЦОС ФСБ.

Ранее сообщалось, что на улице Большая Лубянка перекрыто движение для автомобилей. Кроме того, Московский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход и выход со станции "Лубянка".

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20:04

В центре столицы у здания ФСБ на Кузнецком мосту в четверг неизвестный открыл стрельбу из автомата. Об этом сообщает "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", - отметил один из очевидцев инцидента.

На размещенных в Сети кадрах видно, что неподалеку от главного входа находятся два автобуса полиции и карета скорой помощи.

По некоторым данным, есть раненый. Другие источники заявляют, что пострадавших уже двое.

Уточняется, что получившим ранения может быть сотрудник ФСБ. В городе ввели план "Сирена".

Ранее радио Sputnik сообщало, что неизвестные расстреляли мужчину на юго-востоке Москвы.

