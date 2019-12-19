Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего прокурора отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольгу Иванову.

Осипович был приговорен к смертной казни за убийство двух женщин в 2018 году. Девушки были убиты в квартире матери Осиповича, против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью".

После вынесения приговора осужденный обращался к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с личным ходатайством, однако приговор остался неизменным.