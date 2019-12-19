https://news.day.az/world/1187127.html Террористы обстреляли кварталы Алеппо
Террористы обстреляли кварталы Алеппо
Террористы на протяжении дня вели огонь из минометов по двум кварталам сирийского Алеппо, более пяти мирных граждан получили ранения, передает РИА Новости.
Боевики радикальных группировок уже неоднократно обстреливали жилые кварталы Алеппо за последние два месяца. В результате погибли и получили ранения мирные жители. Нанесен материальный ущерб.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре