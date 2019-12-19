Террористы на протяжении дня вели огонь из минометов по двум кварталам сирийского Алеппо, более пяти мирных граждан получили ранения, передает РИА Новости.

Боевики радикальных группировок уже неоднократно обстреливали жилые кварталы Алеппо за последние два месяца. В результате погибли и получили ранения мирные жители. Нанесен материальный ущерб.

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