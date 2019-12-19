Напавший на здание ФСБ в Москве на улице Большая Лубянка был один, проникновения в здание не было, заявили в ФСБ. Ранее СМИ сообщали, что якобы в перестрелке участвовали три злоумышленника, пишет "МК".

В ФСБ подчеркнули, что один сотрудник ведомства при инциденте погиб. Таким образом, информация о жертвах со стороны силовиков подтверждается.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что все произошло у здания дома номер 12 по улице Большая Лубянка. Напавший был ликвидирован. В Минздраве добавили, что госпитализированы два сотрудника ФСБ с крайне тяжелыми ранениями. Личность стрелка устанавливается.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поведал, что Владимир Путин выступает в Кремле на Дне сотрудника служб безопасности и знает о происшествии.