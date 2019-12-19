В районе Вера в старом Тбилиси у собственного дома 19 декабря ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Цотнэ Гамсахурдия. Об этом сообщает МВД Грузии, передают грузинские СМИ.

В настоящее время Цотнэ Гамсахурдия с ранениями в голову и грудь находится в больнице в тяжелом состоянии.

Начато следствие по статье о попытке умышленного убийства.

Цотнэ - средний из трех сыновей Звиада Гамсахурдия. Родился в 1974 году в Тбилиси. После антиправительственных выступлений в 2007 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Цотнэ в шпионаже в пользу России, из-за чего последнему пришлось уехать в Россию. В 2008 году, вернувшись на родину, был задержан в тбилисском аэропорту, после чего с перерывами провел несколько лет в тюрьме Помилован указом Саакашвили в 2012 году по ходатайству главы Грузинской Православной церкви Илии Второго в связи с проблемами со здоровьем.