Мужчину, отправлявшего письма с угрозами эко-активистке Грете Тунберг и ее матери, оперной певице Малене Эрнман, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ, передает РИА Новости.

Мужчина в возрасте около 40 лет, в частности, угрожал убить Эрнман, если ее дочь не выступит публично в поддержку полетов на самолетах. Выступая в суде Стокгольма, обвиняемый заявил, что, по его мнению, Тунберг слишком часто упоминается в СМИ.

Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.