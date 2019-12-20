Россия, Украина и Евросоюз подготовили проект соглашения по газовому вопросу, сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.

Документ был подготовлен по итогам трехсторонней встречи в Берлине.

Детальный проект протокола находится в высокой степени готовности, отметил глава Минэнерго.

На данный момент, по словам Новака, проект требует согласования.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины проходят в Берлине.