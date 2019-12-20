Администрация президента США Дональда Трампа пытается помешать введению санкций против России, сообщает The Daily Beast.

По данным издания, администрация президента направила в Сенат письмо на 22-х страницах, в котором выступила против введения пакета "санкций из ада" в отношении России.

Законопроект "рискует нанести ущерб мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам", говорится в письме, и будет нацелен на "почти весь спектр зарубежной коммерческой деятельности с Россией".

Ранее стало известно, что сенатский комитет по иностранным делам конгресса США принял законопроект, который предусматривает санкции против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны.