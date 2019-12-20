Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал новый план обороны страны, сообщает РБК.

По итогам заседания, на котором обсуждались вопросы обороноспособности Белоруссии, были подписаны план обороны и концепция развития вооруженных сил государства до 2030 года.

Направление развития вооруженных сил Белоруссии определяется "накоплением конфликтного потенциала" в мире, отметил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что белорусская армия является "инструментом недопущения войны", при этом она должна быть способна отразить нападение и нанести ответный урон противнику.