Британские депутаты в пятницу проведут голосование по биллю о Brexit. На суд членов Палаты общин парламента Соединенного Королевства будет вынесен законопроект, который включает в себя сделку с ЕС по условиям "развода", запланированного на 31 января 2020 года, передает ТАСС.

Это уже пятая попытка британского правительства добиться от законодателей утверждения "бракоразводного" соглашения, и на этот раз все указывает на то, что она окажется успешной. Причина высоких шансов принятия билля заключается в том, что на досрочных парламентских выборах на прошлой неделе Консервативная партия одержала уверенную победу. Опираясь на комфортное большинство в 80 депутатов, лидер консерваторов, премьер-министр Борис Джонсон не стал откладывать дело в долгий ящик и вынес сделку на рассмотрение парламента нового созыва уже во второй день его работы.

Об уверенности главы кабмина в победе говорит и тот факт, что он включил в законопроект запрет на продление переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря 2020 года. В течение этого периода Великобритания и Евросоюз продолжат существовать так, как будто Brexit не было. За это время стороны намерены договориться о будущих торговых отношениях. Согласно тексту достигнутого в октябре соглашения о Brexit, переходный период мог быть однократно продлен на срок не более двух лет. Как полагают многие британские эксперты, на заключение соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС одного года будет мало.