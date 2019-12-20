Новая "межпрофессиональная" забастовка по инициативе профсоюзов во Франции может состояться 9 января 2020 года. Об этом заявил в четверг после завершения переговоров о реформе пенсионной системы с правительством глава профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез, передает ТАСС.

"Ничего, по сути, не поменялось, - сказал он на выходе из резиденции премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. - Следующая межпрофессиональная забастовка состоится 9 января". Лидер CGT подтвердил, что в пятницу работники транспортной сферы, в том числе железнодорожники, продолжат забастовку, несмотря на приближающиеся праздники.

Как и Мартинез, представители других профсоюзов подтвердили, что никаких существенных изменений в реформе добиться не удалось. В частности, им не удалось добиться изменений по части начисления пенсий на основе системы баллов и по части потенциального увеличения пенсионного возраста, с которого выплаты должны начисляться в полном объеме. В то же время глава "Французской демократической конфедерации труда" (CFDT) Лоран Бержер отметил, что переговоры показали желание премьер-министра продолжать диалог.

Частичное перемирие

В свою очередь генеральный секретарь профсоюза UNSA Лоран Эскюр призвал входящих в его объединение сотрудников Национального общества железных дорог Франции (SNCF) объявить перерыв в стачке, не указав, правда, конкретных дат. Также он объявил о ведении переговоров на эту тему с руководством Парижского автономного управления транспорта (RATP). UNSA является вторым по численности профсоюзом в SNCF, однако лишь третьим по количеству состоящих в нем машинистов. Вместе с тем в RATP ему принадлежит большинство.

Ранее руководство SNCF заявило, что 59% запланированных на 23 и 24 декабря (католическое Рождество) высокоскоростных поездов TGV и Intercit будут отменены в связи с забастовкой, а пассажирам придется обменять билеты. Тем не менее благодаря изменениям в графике на минувших выходных и переносу рабочих дней машинистов и диспетчеров на предрождественские дни в компании гарантируют осуществление не менее 50% запланированных на эти даты железнодорожных рейсов.

Протест против реформы

Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась во Франции 5 декабря. В манифестациях приминают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, недовольные предстоящей реформой пенсионной системы. В то время как большинство объявляет забастовку лишь в указанные профсоюзами дни, представители транспортной отрасли, преимущественно железнодорожники, бастуют каждый день начиная с первого дня, из-за чего количество поездов на всех направлениях страны серьезно сократилось.

На прошлой неделе премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил с подробным изложением принципов пенсионной реформы. Он, в частности, сообщил, что в ближайшие годы в полном объеме пенсии можно будет получать не с 62, а с 64 лет. Власти также планируют отменить ныне существующие два десятка особых пенсионных режимов, в результате чего своих льгот и раннего выхода на пенсию лишатся работники государственных транспортных предприятий. Представители профсоюзов заявили, что объявленные меры не отвечают их требованиям, и пообещали продолжить забастовку.