ООН пока не смогла установить виновных в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, расследование будет продолжено. Об этом сообщила в четверг заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, выступая на заседании СБ ООН по Ирану.

"Основываясь на нашем предварительном анализе, секретариат не может независимо подтвердить, что беспилотные летательные аппараты или те их компоненты, которые мы получили, имеют иранское происхождение", - сказал он.

"Что касается крылатых ракет, секретариат все еще активно изучает их компоненты, а также собирает и анализирует дополнительную информацию по беспилотникам", - добавила ДиКарло.

"Генеральный секретарь собирается представить дополнительный доклад, когда появятся новые данные", - отметил дипломат.

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.