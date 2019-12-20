Россия, ЕС и Украина смогли достичь прорыва в решении газовых вопросов в ходе прошедших в Берлине переговоров. Итогом консультаций стал разработанный проект будущего соглашения, детали которого однако еще следует доработать, передает ТАСС.

"Это были интенсивные переговоры. Есть сегодня принципиальное соглашение, детали будут обсуждены завтра в столицах", - сказал бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.

Стороны планируют в пятницу согласовать пакетное соглашение с руководством стран. Кроме того, в субботу запланирована техническая двусторонняя встреча "Газпрома" и компании "Оператор ГТС Украины". Новая трехстороння консультация, по словам исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко, ожидается до конца года. Необходимость прийти к соглашению именно в 2019 году объясняется тем, что действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года.

Позитивный настрой еще до начала консультаций в Берлине попытался создать бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК. "Конечно, мы надеемся на прорыв на сегодняшней встрече... Все стороны уверены, что нужны позитивные сигналы рынку", - сказал Шефчович. Этих позитивных сигналов участники встречи и пытались добиться, проведя за столом переговоров около 10 часов.

Рывок в переговорах

Детали проекта соглашения участники итоговой пресс-конференции не раскрыли. Однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, стороны в четверг обсудили конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.

Относительно сохранения украинского маршрута поставок газа в Европу ранее в четверг в ходе пресс-коференции заявил и президент России Владимир Путин.

"Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток", "Северный поток - 2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт", - сказал Путин.

При этом остается неясным, как стороны решат другой принципиальный вопрос, касающийся судебных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом". Ранее Москва настаивала на "обнулении" всех судебных разбирательств, Киев же требовал выплаты компенсаций в любом виде, в том числе и газом. В то же время, комментируя газовый спор двух стран, Путин напомнил, что Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ.

Европа ждет и верит

Активную роль на прошедших переговорах играла принимающая страна - Германия. За столом переговоров ее представляли министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину граф Георг Вальдерзее. Судя по расставленным в зале пресс-конференции флагам, Альтмайер даже планировал участвовать в общении с прессой по итогам переговоров, однако затем флаг ФРГ убрали.

Заинтересованность Германии ходом переговоров в преддверии зимнего периода неслучайна, ведь ФРГ является крупнейшим импортером российского газа среди европейских стран.

"Это были интенсивные переговоры... Это положительные новости для Европы, России, Украины и для газового рынка", - заключил Шефчович.